Глава Адыгеи назвал число поврежденных домов после атаки дронов ВСУ

Число поврежденных домов после атаки украинских беспилотников в Адыгее выросло до 30. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

«Управляющие компании продолжают уточнять информацию о жильцах, о поврежденных домах – их число выросло до 30», — рассказал Кумпилов.

По его данным, поступило более 800 обращений жителей аула Новая Адыгея о возмещении ущерба. Кумпилов уточнил, что во всех пострадавших зданиях несущие конструкции остались целыми, однако повреждены обшивка, кровля, межкомнатные перегородки, оконные и дверные блоки, их ремонт уже начался.

Кумпилов отметил, что сейчас жильцам разрешили вернуться в свои квартиры, за исключением одного подъезда в доме, который принял на себя основной удар беспилотников.

Др этого он сообщал о восьми пострадавших от удара БПЛА домах.

Атака украинских дронов на Тахтамукайский район Адыгеи произошла в ночь на 21 января. После ударов БПЛА произошел пожар, в результате которого получили повреждения многоквартирный дом и припаркованные рядом автомобили. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации районного уровня и пообещали оказать помощь всем, кому она необходима.

