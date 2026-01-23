Размер шрифта
Главный тренер «Спартака» рассказал, доволен ли он игрой команды в первом матче под его руководством

Тренер «Спартака» Карседо: я удовлетворен игрой команды
лавный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итог первого сбора команды после товарищеского матча со сборной Китая, который завершился со счетом 2:2, передает пресс-служба команды.

«Сегодня нам не удалось добиться победы, но действиями команды я удовлетворён. Ребята выполняли то, о чём мы говорили до игры. Создали много шансов. Не обошлось без ошибок, но процесс идет», — сказал Карседо.

Счет на 22-й минуте открыл футболист «Спартака» Кристофер Мартинс. На 72-й минуте Антон Заболотный сделал счет 2:2.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо, уже работавшего в 2012 году в клубе в качестве помощника Унаи Эмери, а в последнее время возглавлявшего кипрский «Пафос». Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее главный тренер калининградской «Балтики» занялся формированием имиджа клуба//www.gazeta.ru/sport/news/2026/01/23/27690175.shtml.

