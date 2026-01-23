Размер шрифта
Армия

«Подняли белый флаг». Три тысячи военных ВСУ рискуют замерзнуть в Константиновке

Mash: в Константиновке могут замерзнуть 3000 военных ВСУ
Vadim Ghirda/AP

В Константиновке на севере ДНР рискуют замерзнуть три тысячи украинских военных. По информации Mash, командование ВСУ бросило личный состав без еды, воды и буржуек, в результате чего уже более 100 солдат подняли белый флаг. Российские войска продвинулись к центру города. Но бои в многоэтажной застройке могут начаться не раньше весны из-за непогоды, уверены эксперты.

Три тысячи военнослужащих украинской армии «рискуют замерзнуть» в городе Константиновке Донецкой народной республики (расположен в 55 км от Донецка, считается крупным индустриальным центром) после окружения российскими войсками, пишет Mash.

«Больше 100 боевиков из 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ уже подняли белый флаг из-за невозможности согреться <…> Командование [ВСУ] бросило свой состав без еды, воды и буржуек», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, оставшиеся в Константиновке украинские солдаты пытаются согреться с помощью дизельных обогревателей в южных районах города. Однако тепловые следы выдают позиции ВСУ в зданиях и подвалах, в результате чего российские войска уничтожают их с помощью фугасных авиационных бомб, уточнил Mash.

«Тем временем российские бойцы уже продвинулись к центру города и заняли местный железнодорожный вокзал. Свыше трех тысяч боевиков рискуют оказаться в котле», — отметил Telegram-канал.

По его данным, севернее города идут бои в окрестностях Веролюбовки, Майского и Марково, также ВС России продвигаются в районе Новомарково, вдоль канала Северский Донец — Донбасс. Всего возле города сосредоточено до 37 различных формирований ВСУ, добавил Mash.

Источники Telegram-канала «Иди и смотри» подтверждают, что российская армия смогла продвинуться как в самой Константиновке, где заняла железнодорожную станцию, так и на флангах украинской группировки. Также ВС России заняли дачную территорию к востоку от города.

«В случае освобождения Константиновки российская армия сможет уже наступать на Краматорск», — подчеркнул Telegram-канал.

Читайте также
Российские «Охотники» выжгли технику ВСУ под Константиновкой и попали на видео

Накануне Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы группировки войск «Южная» с помощью реактивных систем залпового огня «Град» сожгли очередные наблюдательные пункты и огневые точки подразделений ВСУ на Константиновском направлении. Там же была пресечена попытка ротации подразделений ВСУ — точным ударом FPV-дрона уничтожен вражеский пикап, пытавшийся доставить пятерых украинских солдат на позиции.

В самой Константиновке был обнаружен пункт управления беспилотниками ВСУ, оборудованный в частном доме. Впоследствии его уничтожили ударом БПЛА «Молния», добавило ведомство.

Читайте также
Российские военные уничтожили четыре блиндажа ВСУ под Константиновкой

«Ставка на оборону»

Командование ВСУ делает «серьезную ставку на оборону и удержание» Константиновки, поскольку это ключ к продвижению в Славянско-Краматорскую агломерацию, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«С востока Славянск прикрывает укрепрайон в районе Рай-Александровки, а с юго-востока прикрывает Константиновка. Безусловно, туда стянут большое количество расчетов операторов БПЛА. Также противник периодически подбрасывает сюда подкрепления, чтобы компенсировать потери, которые он несет в боях», — отметил он в беседе с телеканалом «Россия 24».

По словам полковника в отставке, военного эксперта Виталия Киселева, ВСУ подготовили промышленную и высотную застройку Константиновки к многомесячной обороне. Он считает, что бои в многоэтажной застройке могут начаться не раньше весны из-за сложных погодных условий, которые затрудняют логистику.

«Но и на окраинах оборона очень серьезная: минные поля, эшелонированные фортификации и, главное, значительные резервы БПЛА и боеприпасов. На подходах к городу пристрелян буквально каждый метр. Они тщательно готовились», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».

Читайте также
«Предстоит генеральная битва». ВСУ стягивают войска к ключевым городам Донбасса

Однако Telegram-канал «Военная хроника» утверждает, что после потери ВСУ господствующих высот на северо-восточном и юго-западном флангах Константиновка, лежащая в долине, «просматривается и простреливается практически вся».

«Это резко снижает устойчивость обороны ВСУ и все перемещения», — отмечается в публикации.

Сейчас ВС России, продвигаясь вдоль реки Полтавка, разрезают группировку ВСУ, дислоцированную у Константиновки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС. По его словам, украинскому командованию придется выбирать, какой населенный пункт ДНР оставить первым: Константиновку или Доброполье, поскольку российские войска создают плацдарм для наступления сразу на нескольких направлениях и формируют охват городов.

«Нет никаких сомнений, что ВСУ придется сдать Доброполье и Константиновку»,подчеркнул Марочко.

Читайте также
«Ждать взятия Херсона и Одессы не стоит». Каким будет 2026 год на фронтах СВО?

Военный эксперт Михаил Онуфриенко согласился с тем, что ВСУ придется отступить. Это начинают понимать и западные аналитики, которые стали «подстилать соломку и готовить свою общественность к тому, что Киеву придется проиграть, а с Россией придется договариваться», заметил он в интервью «России 24».

«Их отношение к происходящим боям в Константиновке, началу боев за всю [Славянско-Краматорскую] агломерацию, свидетельствует о прозрении и постепенном понимании того, что сколько ни говори «халва», во рту сладко не станет», — добавил Онуфриенко.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_22388413_rnd_3",
    "video_id": "record::d80e2475-6066-4ca0-89fd-b24acd0a2820"
}
 
