Танкер под российским флагом потерял управление и дрейфует в Средиземном море

Нефтяной танкер под российским флагом «Прогресс» потерял управление и дрейфует в западной части Средиземного моря недалеко от побережья Алжира. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, на борту судна находится около 730 тысяч баррелей российской нефти марки Urals. Танкер следовал вдоль северного побережья Африки, но 21 января внезапно изменил курс на северный, а на следующий день его навигационный статус сменился на «Не управляется».

К полудню пятницы судно продолжало дрейфовать в восточном направлении со скоростью около одного узла. Данные мониторинговых порталов MarineTraffic и VesselFinder подтвердили местонахождение и статус судна, которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге и плавает под российским флагом.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в Средиземном море ВМС Франции задержали нефтяной танкер, шедший из России. Поводом для задержания послужили подозрения в нарушении действующих международных санкций. Макрон отметил, что операция прошла в нейтральных водах при поддержке союзников, и судно было направлено по измененному маршруту. По словам французского президента, данная акция направлена на противодействие деятельности так называемого «теневого флота», который, по его мнению, «поддерживает финансирование военных действий на Украине».

