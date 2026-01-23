Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Автомобиль вспыхнул в центре Москвы

Автомобиль загорелся на тротуаре в Басманном районе Москвы 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27694489_rnd_6",
    "video_id": "record::89f63bf8-84d0-4b9d-8ede-e29b3aff6c8d"
}

Автомобиль загорелся в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

По информации источника, легковой автомобиль загорелся на Садовой-Черногрязской улице в Басманном районе столицы. На кадрах видно, что машина находится на тротуаре.

Предварительной причиной возгорания названа техническая неисправность машины.

Как сообщается в Telegram-канале Ксении Собчак, инцидент произошел в районе метро «Красные ворота». В публикации отмечается, что очевидцы рассказали, что «слышали глухой звук» перед тем, как машина загорелась.

Собчак также опубликовала видео, на котором трактор пытается засыпать снегом горящую машину. На другом видео на месте уже находится пожарная команда.

До этого стало известно, что в Иркутске прохожие спасли ребенка из горящей машины.

Ранее автомобиль загорелся на Звенигородском шоссе в Москве.
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+