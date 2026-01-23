Автомобиль вспыхнул в центре Москвы

Автомобиль загорелся на тротуаре в Басманном районе Москвы

Автомобиль загорелся в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

По информации источника, легковой автомобиль загорелся на Садовой-Черногрязской улице в Басманном районе столицы. На кадрах видно, что машина находится на тротуаре.

Предварительной причиной возгорания названа техническая неисправность машины.

Как сообщается в Telegram-канале Ксении Собчак, инцидент произошел в районе метро «Красные ворота». В публикации отмечается, что очевидцы рассказали, что «слышали глухой звук» перед тем, как машина загорелась.

Собчак также опубликовала видео, на котором трактор пытается засыпать снегом горящую машину. На другом видео на месте уже находится пожарная команда.

До этого стало известно, что в Иркутске прохожие спасли ребенка из горящей машины.

Ранее автомобиль загорелся на Звенигородском шоссе в Москве.