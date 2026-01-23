«Каждому воздастся по заслугам». Орбан ответил на «подзатыльник» от Зеленского

Орбан заявил, что президент Зеленский перешел черту во время выступления в Давосе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перешел черту во время своего выступления на форуме в Давосе, раскритиковав не только его, но и всех европейских лидеров. Орбан также упрекнул главу Еврокомиссии в том, что она готова выполнять все требования Киева и пообещал запустить в Венгрии национальную петицию против трат на поддержку Украины. В своей речи на форуме Зеленский, намекая на венгерского премьера, заявил, что «каждый Виктор, продающий интересы Европы, заслуживает подзатыльника». Орбан ответил, что он никогда не сможет прийти к взаимопониманию с президентом Украины, а Венгрия не проголосует за вступление Киева в ЕС «в ближайшие 100 лет».

Президент Украины Владимир Зеленский перешел черту во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Вчера в Давосе президент Зеленский перешел черту. Нет ничего нового в том, что в преддверии выборов в Венгрии он вновь прицелился на венгерское правительство и на меня лично. Однако удивительным было то, что в своей речи он также раскритиковал всех остальных европейских лидеров. Он говорит, что поддержка, оказываемая Украине, недостаточна, оружия недостаточно, а решимость Европы недостаточна», — написал Орбан в социальной сети X.

Глава правительства Венгрии заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития, в рамках которой «приняли все требования Украины».

«$800 млрд для Украины, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году и дальнейшая поддержка вплоть до 2040 года. Вот как обстоят дела. Президент Зеленский все перевернул с ног на голову, а брюссельцы готовы платить», — подчеркнул Виктор Орбан в своем сообщении.

Он добавил, что запустит в Венгрии национальную петицию в адрес Брюсселя, чтобы «послать четкий сигнал: мы не будем платить!»

Дать подзатыльник

Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Давосе 22 января намекнул на действия Орбана и его поездки в Москву. Он заявил, что «каждый Виктор», продающий интересы Европы, заслуживает подзатыльника.

«Каждый Виктор, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльника. И если ему комфортно в Москве, это не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы», — сказал Зеленский.

После этого Орбан на своей странице в X написал, что они с украинским лидером никогда не смогут прийти к взаимопониманию. Он добавил, что несмотря на оскорбления со стороны президента Украины, Будапешт не прекратит поставки электроэнергии и топлива и поддержку украинских беженцев.

«Жизнь сама распорядится остальным, и каждый получит по заслугам»,

— заключил Обран, подписавшись «Виктором».

Членство в ЕС

23 января Орбан продолжил критику Владимира Зеленского в венгерских СМИ. Так, премьер заявил, что Будапешт еще на протяжении 100 лет не позволит Украине вступить в Евросоюз.

«В ближайшие сто лет в Венгрии не будет парламента, который проголосует за членство Украины в ЕС»,

— приводит его слова венгерский портал Promenad 24.

Орбан подчеркнул, что Киев рассчитывает на то, что после предстоящих в Венгрии выборов к власти придут проукраинские силы, которые одобрят вступление Украины в Евросоюз.

Венгерский лидер также заявил, что Киев запросил от Евросоюза $1,5 трлн в течение следующих десяти лет. Он утверждает, что Брюссель целиком принял эти требования Киева.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что масштабная финансовая поддержка Украины может обернуться для Евросоюза «экономическим крахом». По его словам, Брюссель фактически требует от Будапешта сократить расходы на поддержку семей, пенсионную систему и здравоохранение, чтобы высвободить средства для помощи Киеву.

Венгрия последовательно придерживается жесткой позиции по вопросу вступления Украины в ЕС. В ноябре 2025 года глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что при нынешнем правительстве и премьер-министре Орбане Будапешт не даст согласия на интеграцию Украины в Евросоюз.

Кроме того, Сийярто подверг критике европейские страны за финансирование поставок вооружений Киеву, указав на опустевшие арсеналы государств ЕС и отсутствие прозрачной отчетности со стороны Украины о расходовании полученных средств.

Для вступления Украины в ЕС требуется согласие всех стран-членов, в настоящее время кроме Венгрии против кандидатуры Киева также выступает и Словакия.