Red Wings отменила рейсы в Таиланд

АТОР: Red Wings отменила чартерные рейсы в Таиланд
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Авиакомпания Red Wings отменила чартеры в Таиланд, в системе бронирования перевозчика с середины января нет рейсов на Пхукет, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

«Авиакомпания Red Wings продолжает корректировать полетные программы. Вслед за отменой перелетов на Шри-Ланку из трех городов РФ сворачиваются рейсы в Таиланд. В системе бронирования перевозчика с середины января нет рейсов на Пхукет», — передает ассоциация туроператоров.

Альтернативные рейсы есть из трех городов, сообщили в АТОР.

»«О корректировке полетной программы из Москвы и Екатеринбурга было известно в конце декабря, туристам предложили перебронировать туры и улететь рейсами AZUR air. Если даты совпадали, то без доплат, если количество ночей увеличивалось – за дополнительную плату», — передает ассоциация туроператоров.

В публикации также отмечается, что в начале недели авиакомпания Red Wings сообщила, что корректирует расписание шести рейсов в Хамбантоту (Шри-Ланка) и из нее в связи с дополнительным техническим обслуживанием самолета.

До этого сообщалось, что в турах на Пхукет есть широкий выбор отелей с большими территориями, детскими клубами и бассейнами и даже водными горками. Подобный отдых на троих человек за 7 ночей с завтраками стартует от 237 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ждать горящих путевок в Турцию.

