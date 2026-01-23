Двое пьяных мужчин изнасиловали пенсионерку в ее доме в Ленобласти

В Ленобласти двоих мужчин обвинили в изнасиловании пенсионерки

В Ленинградской области двоих мужчин в возрасте 32 и 33 лет задержали по подозрению в изнасиловании 64-летней женщины. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 22 января в доме на Приморском шоссе в городе Выборге. По предварительной информации, мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали пенсионерку. Очевидцы, услышавшие женские крики о помощи, вызвали на место правоохранителей.

Прибывшие на место стражи порядка задержали подозреваемых в нападении мужчин. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемых доставили в отдел полиции. Отмечается, что оба фигуранта ранее неоднократно судимы за имущественные преступления.

Ранее екатеринбуржец изнасиловал свою падчерицу.