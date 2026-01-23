Размер шрифта
Эмигрировавших россиян могут обязать уведомлять о получении ВНЖ

МИД предложил наказание за несообщение об иностранном ВНЖ для россиян за рубежом
МИД России подготовил законопроект, в котором предлагается обязать проживающих за рубежом россиян отчитываться о наличии иностранного гражданства и ВНЖ. Информация об этом опубликована на портале проектов правовых актов.

Если законопроект вступит в силу, то за несообщение о получении ВНЖ или второго гражданства в течение 60 дней с момента получения документа, нарушителя могут оштрафовать или приговорить к обязательным работам. Такие образом уехавшему гражданину придется либо заплатить до 200 тысяч рублей, либо отработать в пользу государства до 400 часов.

Документ предполагает введение такого определения, как гражданин РФ, постоянно проживающий за пределами страны. К таким будут причислять тех, кто имеет иностранный ВНЖ, прописан в России, но живет за границей не менее 183 дней.

Поправки предлагается внести в статью 11 закона «О гражданстве РФ».

Недавно в Литве аннулировали вид на жительство (ВНЖ) 145 россиянам в связи с их поездками в Россию и Белоруссию чаще одного раза в три календарных месяца. Запрет на это вступил в силу в начале мая 2025 года.

Ранее россиянам начали аннулировать ВНЖ в Латвии.

