Южноамериканский футболист покинул «Зенит»

Футболист Матео Кассьерра перешел из петербургского «Зенита» в бразильский «Атлетико Минейро», сообщает пресс-служба российского клуба в своем Telegram-канале.

«Зенит» благодарит нападающего за значимый вклад в победы и титулы и желает новых успехов на футбольном поле», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кассьерра провел 12 матчей, забив четыре мяча.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В первом туре после возобновления чемпионата «Зенит» сыграет с калининградской «Балтикой».

Ранее клубу РПЛ запретили регистрировать новых игроков из-за долгов.