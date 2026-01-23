Размер шрифта
На Украине солиста балета могут отправить в ВСУ из-за «Лебединого озера»

Солист балета Кривоконь лишен брони от призыва в ВСУ из-за участия в «Лебедином озере»
Солиста балета Национальной оперы Украины Сергея Кривоконя лишили брони от призыва в ВСУ (Вооруженные силы Украины) из-за участия в европейских гастролях с произведением русского композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро». Об этом сообщило украинское LB.ua со ссылкой на национальную оперу страны.

Украинские СМИ сообщили, что Кривоконь оказался на грани увольнения вместе с другой ключевой солисткой балета Национальной оперы Украины — Наталья Мацак. О том, что Кривоконь и Мацак вместе танцуют в «Лебедином озере», представители оперы узнали из соцсетей.

«Это вызвало негодование, поскольку нарушает нормы корпоративной этики и решение коллектива о неучастии в спектаклях российских авторов. Учитывая изложенное, бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано», — уточнили в учреждении культуры.
Согласно новым правилам предоставления брони от службы в ВСУ, мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям будет происходить ежемесячно.

Накануне Останкинский суд Москвы запретил украинскую книгу, содержащую хронику первых месяцев СВО.

Ранее сообщалось, что нацсовет Украины по телевещанию хочет признать Успенскую угрозой нацбезопасности.
 
