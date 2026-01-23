На Украине солиста балета могут отправить в ВСУ из-за «Лебединого озера»

Солист балета Кривоконь лишен брони от призыва в ВСУ из-за участия в «Лебедином озере»

Солиста балета Национальной оперы Украины Сергея Кривоконя лишили брони от призыва в ВСУ (Вооруженные силы Украины) из-за участия в европейских гастролях с произведением русского композитора Петра Чайковского «Лебединое озеро». Об этом сообщило украинское LB.ua со ссылкой на национальную оперу страны.

Украинские СМИ сообщили, что Кривоконь оказался на грани увольнения вместе с другой ключевой солисткой балета Национальной оперы Украины — Наталья Мацак. О том, что Кривоконь и Мацак вместе танцуют в «Лебедином озере», представители оперы узнали из соцсетей.

«Это вызвало негодование, поскольку нарушает нормы корпоративной этики и решение коллектива о неучастии в спектаклях российских авторов. Учитывая изложенное, бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано», — уточнили в учреждении культуры.

Согласно новым правилам предоставления брони от службы в ВСУ, мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям будет происходить ежемесячно.

