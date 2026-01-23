Размер шрифта
В Гренландии призвали равняться на Россию

Парламентарий Гренландии Фенкер: нам следует равняться на РФ в использовании вод
Steve Allen/Shutterstock/FOTODOM

Гренландии следует ориентироваться на опыт России в регулировании судоходства. Об этом заявил парламентарий острова Куно Фенкер RT

«Мы должны уважать права коренного населения, которое использует наши воды, и предотвратить чрезмерный приток грузовых и прочих судов, проходящих через них транзитом, но без потери доходов и прибыли — подобно тому, как это делает Россия на Северном морском пути», — сказал Фенкер.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

Ранее на Западе заявили, что Трамп хочет запретить РФ добычу ископаемых в Гренландии. 

