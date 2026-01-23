Военкор рассказал, куда бойцы ВС РФ тратят большую часть зарплаты

Большую часть зарплаты бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ, участвующие в спецоперации, используют на нужды подразделений. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Харченко.

«От своей зарплаты военнослужащие солидную часть используют на нужды подразделений. Покупают стройматериалы, запчасти, бензин, газ, оплачивают доставки, скидываются на «мавики» (коптеры DJI Mavic. — прим. ред.)», — написал он в посте.

Военкор обратил внимание, что современная экономика изменила отношение к деньгам в условиях боевых действий. Так, во время Великой Отечественной войны снаряжение и вооружение солдат было одинаковым и оружие с патронами «не продавались на рынке». Сегодня же, в условиях спецоперации, бойцы индивидуально продумывают вопросы с обеспечением индивидуально, выбирая лучшую аппаратуру и амуницию и обеспечивая таким образом выживаемость личного состава.

По словам Харченко, отправляя жене и детям часть своего денежного довольствия, солдат понимает, что таким образом он снижает свои шансы на выживание.

До этого депутат Госдумы Михаил Делягин попросил Минобороны проверить публикации из соцсетей о низких зарплатах военнослужащих сил ПВО. В письме к министру Андрею Белоусову парламентарий отметил, что контрактники зарабатывают 45 тысяч рублей и не получают премий за сбитые БПЛА.

Ранее в Югре ввели самую большую в России выплату при заключении контракта с ВС России.