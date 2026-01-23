Размер шрифта
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Популярную онлифанщицу похитили под дулом пистолета

Блогершу Николь Пардо Молину объявили в розыск после похищения в Мексике
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Мексике объявили в розыск популярную онлифанщицу Николь Пардо Молину. Об этом сообщает El País.

20 января в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как несколько мужчин под дулом пистолета похищают ее. 20-летняя Молина выходила из своего внедорожника, когда рядом с ней остановилась другая машина. Из автомобиля вышли двое мужчин, ее силой усадили в их машину и увезли.

Инцидент произошел на парковке торгового центра в мексиканском городе Кулиакане.

У Молины более 180 тысяч подписчиков в социальной Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где она публикует посты о своих путешествиях по Мексике, она также ведет профиль на сайте с контентом для взрослых OnlyFans. Помимо этого девушка управляла интернет-магазином, где продавала браслеты и одежду с отсылками к наркобарону Эль Чапо.

Ране пропавшая без вести китайская блогерша была найдена бездомной и раненой на улице в Камбодже.

