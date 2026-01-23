Уральского олигарха пристыдили перед Путиным за невыполненное обещание

Путин улыбнулся на слова об обещании миллиардера Пумпянского по поводу университета

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что миллиардер Дмитрий Пумпянский обещал помочь с финансированием университета в Екатеринбурге, на что президент РФ Владимир Путин отреагировал сдержанной улыбкой. Стенограмма с церемонии открытия новых объектов университетских кампусов в российских регионах опубликована на сайте Кремля.

Чернышенко во время своей речи на площадке Московского физико-технического института упомянул компанию «Синара», акционером которой является свердловский бизнесмен Дмитрий Пумпянский. Он «обещал председателю правительства осуществить финансирование, оснащение научных лабораторий и помещений кампуса» университета, напомнил Чернышенко. На это Владимир Путин улыбнулся и кивнул.

«Рассчитываем, что то, что он обещал, тоже будет выполнено», — обратил внимание Чернышенко.

Речь идет об Уральском федеральном университете, который возник в 2009 году на базе Уральского политеха, в котором учился Пумпянский, пишет Forbes.ru.

В октябре прошлого года в эксплуатацию были введены три корпуса университета. Как сообщает Ura.ru, именно их обещал оснастить Пумпянский. Однако, судя по заявлению вице-премьера, пока это не произошло.

В прошлом году Суд Евросоюза аннулировал санкции против Пумпянского.

