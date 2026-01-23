В Мурманске из-за сильных морозов произошли перебои с электричеством

Непогода привела к перебоям в электроснабжении Мурманска и соседнего Североморска, сообщил глава областного центра Иван Лебедев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В нашем регионе сохраняется повышенный риск аварийных отключений электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. На линиях электропередач образуется гололед и изморозь, что уже привело к частичному отключению электричества в Мурманске и Североморске», — подчеркнул Лебедев.

Мурманский градоначальник также сообщил, что филиал Россети работает в режиме повышенной готовности. Так, по его информации, к восстановлению электроснабжения уже готовы 49 аварийных бригад и 83 единицы техники. При необходимости социально значимые объекты будут обеспечены резервным энергоснабжением с помощью 9 дизельных генераторов общей мощностью 2,3 МВт, уточнил Лебедев.

До этого сообщалось, что обесточенной оказалась часть Мурманска, при этом глава города сообщил, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения.

