Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Мурманске из-за сильных морозов произошли перебои с электричеством

В Мурманске зафиксированы перебои с электричеством из-за плохих погодных условий
Telegram-канал «Администрация города Мурманска»

Непогода привела к перебоям в электроснабжении Мурманска и соседнего Североморска, сообщил глава областного центра Иван Лебедев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В нашем регионе сохраняется повышенный риск аварийных отключений электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. На линиях электропередач образуется гололед и изморозь, что уже привело к частичному отключению электричества в Мурманске и Североморске», — подчеркнул Лебедев.

Мурманский градоначальник также сообщил, что филиал Россети работает в режиме повышенной готовности. Так, по его информации, к восстановлению электроснабжения уже готовы 49 аварийных бригад и 83 единицы техники. При необходимости социально значимые объекты будут обеспечены резервным энергоснабжением с помощью 9 дизельных генераторов общей мощностью 2,3 МВт, уточнил Лебедев.

До этого сообщалось, что обесточенной оказалась часть Мурманска, при этом глава города сообщил, что специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения.

Ранее синоптик рассказал, что в Россию приходят аномально сильные морозы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695035_rnd_0",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+