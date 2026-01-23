Размер шрифта
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»

Актер Садальский сообщил о смерти своей коллеги по сцене Торшиной
Форвард-фильм

Умерла театральная актриса Елена Торшина. О смерти бывшей коллеги по сцене в своем блоге рассказал актер Станислав Садальский.

«Ужасная новость, не стало Лены Торшиной, блестящей актрисы, одной из лучших моих партнерш по сцене и самых талантливых», — написал Садальский, игравший с артисткой в спектаклях «Декоратор любви», «Развод по-московски».

По словам Садальского, у 61-летней Торшиной в последнее время был непростой период: умерли родители, потом ее обманули мошенники.

Когда несколько лет назад в Петербурге неназванная актриса сорвала спектакль с Садальским, вспоминает он, Торшина в ответ на поиск замены написала: «Возьмите меня, я так хочу играть с вами!» Садальский увидел ее сообщение поздно.

«Более зависимой профессии я не знаю. У самых верных при невостребованности все силы уходят на то, чтобы не сломаться и остаться преданными до конца сцене. Наверное, поэтому и живем недолго», — размышляет актер.

Елена Торшина родилась 6 ноября 1964 года в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Была актрисой «Ведогонь-театра», «Содружества актеров Таганки», работала в «Современном театре антрепризы». На ТВ играла в сериалах «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Приключениях солдата Ивана Чонкина».

Ранее актриса Анастасия Городенцева умерла в возрасте 42 лет.

