Общество

Россиянин сломал отцу ребра и челюсть из-за его пристрастие к спиртному

На Алтае мужчина сломал отцу ребра и челюсть из-за его пристрастие к спиртному
На Алтае 21-летний мужчина избил 46-летнего отца из-за пристрастия последнего к алкоголю. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в доме пострадавшего — он решил устроить застолье и позвал на него своего сына. Придя в гости, мужчина обнаружил, что все в доме сильно пьяны, а на кухне в ведре в это время тлел мусор.

Сын начал ссориться с отцом из-за происходящего, и другие гости решили покинуть дом. После этого мужчина избил своего отца и ушел. Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул. На следующий день нападавший вернулся, думая, что родитель продолжает пить спиртное. Однако, увидев состояние отца, он решил доставить его в больницу.

У пострадавшего диагностировали перелом нижней челюсти и трех ребер — мужчина сообщил, что его избил сын. Нападавшего доставили в отдел полиции, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Ранее пьяные юноши жестоко избили подростка во время распития спиртного в Курске.

