Чешский поставщик оружия Украине стал богатейшим оборонщиком в мире

Глава поставляющей оружие Киеву чешской CSG стал богатейшим в оборонном бизнесе

Состояние чешского предпринимателя Михала Стрнада достигло $37 млрд после выхода на биржу его оборонной компании Czechoslovak Group (CSG). Об этом пишет «Интерфакс», приводя данные Bloomberg Billionaires Index.

«Теперь 33-летний предприниматель является самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире и занимает третье место в списке богатейших людей планеты моложе 40 лет», — говорится в материале.

Czechoslovak Group входит в число ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов. В ней работают порядка 14 тысяч сотрудников. Компания поставляет свою продукцию в страны НАТО, а также на Украину.

13 января новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что предыдущее правительство республики тайно поставило Украине вооружения на сумму 17,1 млрд крон (около €705 млн).

По словам политика, средства были выделены из бюджета Чехии на закупку оружия для Киева в рамках «сверхсекретной инициативы».

Ранее премьер Чехии заявил, что страна больше не будет финансировать Украину из госбюджета.