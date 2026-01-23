Олимпийский чемпион раскрыл, кто больше всего его интригует в новом сезоне «Титанов»

Чемпион ОИ Крюков заявил, что больше всего в «Титанах» его интригует Бельский

Участник проекта «Титаны. Битва Сезонов», лыжник Никита Крюков в интервью «Газете.Ru» заявил, что наибольшую интригу для него представляет лучший спортсмен третьего сезона Кирилл Бельский.

По его словам, любопытно взглянуть на способности чемпиона проекта вживую.

«Большой интерес для меня представляет победитель третьего сезона Кирилл Бельский. Он очень достойно прошел свой путь, и мне хочется составить ему конкуренцию и проверить лично — действительно ли он так хорош», — заявил Крюков.

Крюков — олимпийский чемпион по лыжным гонкам 2010 года в Ванкувере. Предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо, на них выступят россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Они стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Спортсмены приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее еще одна международная федерация вернула россиян с флагом и гимном.