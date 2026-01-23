Сколько еще обматерят учителей, прежде чем в школе наведут порядок?

Никогда такого не было — и вот опять. В Петербурге подросток нахамил учителю: заявил, что тот ничего в жизни не добился и зарплата у него меньше, чем его, шестиклассника, детородный орган. Недавно только обсуждали всем интернетом случай с московским восьмиклассником, обматерившим педагога. И вот, пожалуйста, новая история. И что с этим делать? Как привести в чувство малолетних хулиганов и их родителей? Как защитить педагогов и остальных школьников?

Коротко об инциденте. В первую же неделю после каникул шестиклассник умудрился схватить двойку по русскому. Ну и не справился парень с эмоциями. Вывалил все, что накипело, с матом и интимными подробностями. Учитель в растерянности, класс хохочет. А мы обо всем этом знаем, потому что видео мгновенно разлетелось по сети.

В школе, понятно, сразу провели беседу с отцом парня. Школьник тут же записал ролик с извинениями. Речь, правда, вышла такой, что стало только хуже. Подросток простодушно признался, что такой вот он человек, его легко довести, но учитель, уточнил школьник, вообще-то тоже не подарок, с характером. С пояснениями тут же выступили представили школы. Рассказали, что в семье трудная ситуация, ребенка воспитывает только отец, который сам признает, что не справляется: мальчик трудный, конфликтный. Ребенок вообще-то был на домашнем обучении, но с этого года его перевели в общий класс.

И у меня только один вопрос: зачем? Зачем этот мальчик в классе? Домашнее обучение ж было не просто так. Оно возможно только по показаниям. И значит, они были. Решили, что ребенок «перерос» и может учиться в коллективе? Захотели понаблюдать? И что? Ребенок опозорил себя, семью, оскорбил педагога, расшатал класс. Одни посмеялись и над одноклассником, как над обезьянкой в цирке, и над своим учителем, а кто-то не растерялся и веселый ролик записал, другие впали в ступор — не всем все же в 11-12 лет легко смириться с тем, что они часть зоопарка. В конечном итоге плохо всем. И, может, хуже тем, кто хохотал. Эти дети настолько привыкли к тому, что никак нельзя назвать нормой, что уже и не осознают абсурда и ужаса происходящего.

В интернете тоже народ вовсю бушует. Одни уподобляются подло хохочущим подросткам, обвиняют учителя в слабости, ругают его за то, что не нашелся с ответом. Хотя там как ни ответь — все плохо. Либо уйдешь в беспомощное морализаторство, либо скатишься в грубость. Другие требуют крови: наказать по всей строгости парня и родителя, чтобы штрафы на миллион, публичное покаяние, колония для несовершеннолетних.

Я, признаться, и сама поначалу поддалась эмоциям. Подумала, очередной мажор куражится, подумала, если учитель для него — ничего не добившийся в жизни неудачник, то, наверное, родители там состоятельные и пусть действительно платят — присудили бы им огромный штраф. А потом посмотрела видео с извинениями. Тесная хрущевская кухня с неказистой мебелью, грязная плита, захламленный стол, папа с опрокинутым лицом, мальчик этот несчастный, не ведающий, что творит, кот — и тот от стыда отвернулся. Такая тоска.

Но делать-то что?

Предложений и надежд вагон. Одни уповают на оценки за поведение, которые со следующего учебного года будут выставлять во всех школах страны. Но я бы ни на какой чудотворный эффект не рассчитывала. Кто не может себя контролировать из-за двойки за сочинение, того и неуд за дисциплину не остановит — наоборот, появится новый повод для выплеска эмоций.

Другие верят в силу штрафов. Оскорбил учителя — пусть родители платят. Сорвал урок — опять пусть мама с папой компенсируют ущерб.

Логика есть. И прецеденты уже появились. Вот только история эта долгая и муторная. А результат так себе. В Подмосковье в прошлом году учительница подала в суд на родителей восьмиклассника, что обматерил ее во время урока. Моральный ущерб она оценила в 300 тыс. рублей, суд вынес решение выплатить только 30 тысяч. В Курске педагог отсудила у семьи хулиганки 95 тысяч. Но так ее вообще ученица сумкой поколотила! А в Южноуральске педагогу, пострадавшему от уничижительных комментариев в сети, и вовсе выплатили после суда только 5 тыс. рублей. Бодаться из-за пяти тысяч — так себе перспектива, конечно. А зарвавшиеся подростки могут еще и решить, что плата за развлечение невысока, можно продолжать в том же духе.

Еще предлагают как-нибудь повысить авторитет педагогов. Дело хорошее! Можно начать с окладов, раз уж даже шестиклассники сравнивают их с разными частями тела. Ничто так не повышает престиж профессии, как установленные государством высокие зарплаты. Но это, говорят, слишком просто и скучно — не наш путь. Поэтому, когда что-нибудь случается, а случается в последнее время ужасно часто, учителям просто советуют самосовершенствоваться. Пройти какие-нибудь курсы медиации или конфликтологии. Или вот тут психолог Виктория Шиманская на ТВ выступила, предложила освоить педагогам такие коммуникативные технологии, какими владеют специалисты, ведущие переговоры с террористами. Дожили.

А я не пойму одного: почему учеников, которые устраивают в школе цирк, нельзя отстранить от уроков.

Сначала предупреждение, потом перевод на семейную форму на неделю-две, в следующий раз на четверть-полугодие, потом отчисление. Почему законодательно такое не продумать? Нет, если проблема медицинского характера и родители готовы работать со специалистами, пусть будет домашнее обучение или другие форматы индивидуальной работы с учеником — не вопрос, пусть из бюджета такое оплачивается, мне, как налогоплательщику, не жалко. Но если подросток просто веселится, если мама с папой не научили его себя вести, чего с ним нянчиться? Хочешь учиться условно бесплатно в государственном учреждении — соблюдай его правила, уважай права остальных. Не нравится — удачи! Есть онлайн-школы, есть репетиторы, в свободном доступе куча всяких курсов, пособий, целые подборки видеоуроков. Никакой дискриминации — только свободный выбор.

Такая политика сразу бы многих отрезвила. И не надо изобретать черт знает что. А тут чего трусят? Хотя речь вообще-то идет и о защите большинства от меньшинства, о противостоянии заразе разложения, о сохранении нормы, как ее понимает здоровое общество.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.