Первые раунды по Украине в ОАЭ пройдут в максимально закрытом режиме 

ТАСС: первые раунды переговоров по Украине в ОАЭ пройдут в закрытом режиме

Первые раунды трехсторонних переговоров России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме без присутствия прессы. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с процедурой.

«Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена. По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим», — сказал собеседник агентства.

Несколько минут назад глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян сообщил о начале трехсторонней встречи в ОАЭ. В опубликованном заявлении министра говорится, что переговоры продлятся два дня.

Он также выразил уверенность, что переговоры по Украине поспособствуют концу кризиса.

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

