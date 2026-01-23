Размер шрифта
Старший советник Белого дома сообщил, что работает в одной команде с Кушнером и Уиткоффом

Грюнбаум работает в одном переговорном треке с Уиткоффом и Кушнером
LinkedIn

Старший советник Белого дома Джош Грюнбаум в интервью РИА Новости сообщил, что работает в одном переговорном треке со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.

«Я в одном треке с Джаредом и Стивом», — сказал Грюнбаум, который также является комиссаром Федеральной службы по закупкам США.

Джошуа Грюнбаум впервые присоединился к контактам с президентом России Владимиром Путиным в составе американской делегации в ночь на 23 января в рамках переговоров по Украине.

Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, которые состоялись в декабре прошлого года. Также американский чиновник участвовал ко встречам по вопросам урегулирования на Украине в переговорах с Киевом, однако в качестве представителя США на встречах с Москвой его имя до переговоров с Дмитриевым не упоминалось.

Переговоры Владимира Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии заявили, что для Украины возможны только плохой и очень плохой исходы.

