Культура

Джейн Фонда переживает за США: «Никогда такого не было»

Актриса Фонда призвала американцев бороться за свою свободу
Sarah Meyssonnier/Reuters

Американская актриса, звезда «Барбареллы» Джейн Фонда призналась, что переживает за США при текущем президенте Дональде Трампе. 88-летняя артистка высказалась в передаче «Вечернее шоу со Стивеном Колбертом».

«Никогда раньше такого не было. Сейчас все не так, как было в 40-х и 50-х годах. Авторитаризм проник в каждый уголок нашего правительства», — делится она.

Фонда обвинила власти США в похищении людей и депортации американских граждан. Она также напомнила об инциденте со стрельбой в Миннеаполисе.

«Они стреляют в людей. Они ослепляют людей. Происходят самые разные по-настоящему плохие вещи», — говорит актриса.

Она призвала американцев объединиться, чтобы бороться за свои права и свободы.

Недавно голливудский актер Марк Руффало, известный по роли Халка в кинофраншизе «Мстители», раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Ранее актер Стеллан Скарсгард раскритиковал политику Трампа относительно Гренландии.

