Армия

Астраханский депутат получил ранение на СВО

Депутат астраханской думы Бабушкин получил ранение в ходе СВО
Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Депутат Астраханской областной думы от партии ЛДПР Евгений Бабушкин получил ранение в зоне проведения специальной военной операции. В настоящее время парламентарий находится на лечении в военном госпитале на территории Московской области, сообщила пресс-служба администрации астраханского губернатора.

В рамках визита в медицинское учреждение раненого бойца навестил вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов.

«Вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов навестил раненого бойца СВО — депутата региональной думы от ЛДПР Евгения Бабушкина», — говорится в сообщении.

По информации регионального отделения ЛДПР, Бабушкин получил серьезное ранение при выполнении боевого задания. Депутат добровольно отправился на СВО в 2022 году после объявления частичной мобилизации.

Сообщается, что для восстановления здоровья депутату потребуется прохождение длительного курса реабилитации.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда может закончиться СВО.

