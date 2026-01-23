«Хорошо устроилась». Долина оплатила ЖКУ за бывшую квартиру и записала новую песню

Адвокат Свириденко сообщила, что Долина оплатила ЖКУ за свою бывшую квартиру

Певица Лариса Долина оплатила ЖКУ за квартиру в московских Хамовниках, которую по решению суда передали покупательнице Полине Лурье. Новая собственница уже поменяла замки в дверях, намерена сделать ремонт и выбросить часть оставленной мебели. Долина призналась, что «хорошо устроилась» после переезда, однако не раскрыла свой новый адрес. Кроме того, артистка записала новую песню, в которой есть строчки о «невыносимой боли». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Народная артистка России, эстрадная певица Лариса Долина оплатила жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за свою бывшую квартиру в московском районе Хамовники, сообщила адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко в беседе с ТАСС.

« По ЖКХ Долина рассчиталась полностью, в том числе — за последний месяц . Так что претензий в связи с этим мы к ней не имеем», — отметила она.

Тем временем Лурье благополучно въехала в освобожденную артисткой квартиру. Свириденко в разговоре с Msk1.ru уточнила, что жилье было «в хорошем состоянии, все убрано и чисто». По информации aif.ru, новая собственница уже поменяла замки в дверях. Кроме того, она планирует выбросить часть мебели, которую оставила Долина.

« Долина забрала абсолютно все свои личные вещи из квартиры. Осталась только мебель. Сейчас Полина будет решать вопросы с ремонтом, и уже дизайнер ей будет советовать, что оставлять, а что выкидывать из мебели», — рассказала Свириденко в беседе с Daily Storm.

Она допустила, что в квартире сделают перепланировку, которая может занять от шести месяцев до года. Лурье воспитывает двоих детей, и при ремонте будет учитывать их потребности, подчеркнула адвокат.

«Ремонт будем делать во всей квартире, но пока еще не начали. Так хочется Полине, сделать лучше для своих деток и себя», — объяснила Свириденко.

По ее мнению, Долина в дальнейшем не будет чинить каких-либо препятствий Лурье.

«Подобных действий мы не ожидаем. Мы просто будем взыскивать судебные издержки », — добавила Свириденко.

16 декабря 2025 года Верховный суд России признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности Долиной. 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении Долиной. Во время судов артистка продолжала проживать в квартире.

19 января 2026 года судебные приставы передали Свириденко ключи от квартиры в Хамовниках.

«Хорошо устроилась»

Долина могла переехать в загородный дом в Подмосковье — в 45 км от МКАД, пишет kp.ru.

«На гонорары от концертов она постепенно построила трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров. А потом еще один дворец рядом — раза в два больше», — говорится в публикации.

По словам местных жителей, в доме «постоянно кто-то живет». Они обратили внимание, что снег перед воротами и во дворе чистили «даже во время самых лютых снегопадов».

Однако издание Super.ru выяснило, что Долина и ее родственники уже длительное время здесь не появляются. Отсутствие певицы подтвердили не только местный продавец, но и строители, работающие неподалеку.

«Лариса Долина тут живет? <...> Мы тут давно работаем, но ни разу ее не видели! Вот это да» , — отреагировали они.

При этом Долина 20 января отказалась отвечать «Известиям» на вопрос о месте проживания после передачи квартиры Лурье.

Устроилась хорошо», — ответила она и добавила, что находится в окружении людей, которые ее поддерживают.

«Как кровная месть»

После ситуации с продажей квартиры Долина выпустила новую песню «Последнее прощай». Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.

«Последнее прощай! И сердце бьется сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима . Последнее люблю прошепчем от бессилия. Ты только никогда и ни для кого не расправляй свои крылья», — поет Долина в новой песне.

Также пользователи соцсетей обратили внимание на выступление Долиной на премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея», которое состоялось 21 января. Певица исполнила «Песню о двух красивых автомобилях», в которой заметили «скрытый подтекст», пишет «ФедералПресс».

«Будто знают — игра стоит свеч, это будет как кровная месть», — приводит издание строчки песни, на которые в сети обратили внимание.