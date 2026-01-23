В Красноярске нашли «похищенного» сына бизнесмена. Он вскрыл сейфы родителей и записал видео о выкупе

Считавшегося похищенным в Красноярске подростка нашли на съемной квартире с девушкой

14-летний сын красноярского бизнесмена, которого разыскивали полицейские и волонтеры, найден на съемной квартире. По данным следствия, под влиянием мошенников подросток с помощью болгарки вскрыл сейфы родителей и похитил около 3 млн рублей, после чего вместе с 18-летней девушкой снял квартиру и записал видео с просьбой о помощи. Неизвестные переслали эти кадры его отцу и потребовали выкуп в размере 30 млн руб. Предприниматель уже заявил, что не будет наказывать сына, а намерен восстановить отношения.

Пропавший в Красноярске 14-летний сын бизнесмена Андрея Капли, которого разыскивали правоохранительные органы в связи с возможным похищением, был найден. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

«Мальчик найден. Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой», — заявили в ведомстве.

Андрей Капля заявил, что не будет наказывать сына, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о том, что теперь нужно построить заново отношения. Поэтому это вопрос сложный», — приводит его слова агентство.

Капля сейчас едет в отдел полиции, куда доставили его сына.

По данным Telegram-канала Kras Mash, подросток стал жертвой мошеннической схемы, в которую была втянута и еще одна девушка.

18-летняя участница истории приехала из Сургута. Неизвестные дистанционно руководили ее действиями и поручили забрать 14-летнего школьника, после чего они вместе поселились в съемной квартире.

Там молодые люди записали видеообращение: на кадрах подросток просил отца выполнять указания и говорил, что хочет вернуться домой. После съемки они ожидали дальнейших инструкций от кураторов.

Как уточняет RT,

по заданию аферистов школьник также вскрыл семейные сейфы при помощи болгарки и забрал около 3 млн рублей. При каких обстоятельствах мошенникам удалось вовлечь подростка в схему, пока неизвестно.

Старший брат школьника Иван в разговоре с «Газетой.Ru» ранее также заявил о возможной причастности мошенников к инциденту.

«Действия брата иррациональные, он точно находился под влиянием мошенников, и в этом деле замешаны посторонние люди, подросток не смог бы распилить болгаркой сейфы родителей и украсть деньги, он бы даже квартиру без паспорта снять не смог бы, так что он в этой истории точно жертва. Все что он делал, делал под влиянием и давлением, иначе я не объясню его действия, он далеко не дурак, но он еще ребенок и спокойно мог повестись на то, что ему могли сказать со стороны противоположного пола или просто внушающего человека», — рассказал Иван Капля.

Пропажа школьника

14-летний подросток пропал вечером 22 января, сообщили в Генпрокуратуре по Красноярскому краю.

«Предварительно установлено, что вчера поздно вечером отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропали 3 млн руб.»,

— говорилось в сообщении ведомства в Telegram.

Канал Baza рассказал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 14-летний школьник покидает территорию коттеджного поселка Серебряный Бор в компании неизвестного человека в капюшоне.

После этого отцу мальчика в мессенджере пришло сообщение о похищении и требование выкупа. Также родителям пришла видеозапись с их сыном, в которой он просит выполнить выдвинутые условия. При этом отец пропавшего школьника сразу предположил, что запись могла быть изготовлена с использованием нейросетей. В переписке с неизвестными он попросил дать ему поговорить с сыном, но ему отказали.

Андрей Капля, по данным «Ленты.ру», входит в список богатейших бизнесменов края и владеет тремя фирмами в Красноярске. В городе его называют «королем госзаказов».

Следователи сообщили, что от родителей мальчика требовали 30 млн рублей , сумму в десять раз превышающую похищенное из сейфов.

В СК РФ рассказали, что отец характеризовал школьника положительно.

«По его словам, он хорошо учился, занимается спортом и не имеет конфликтов с ровесниками», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Позднее была установлена девушка-таксист, которая подвозила пропавшего мальчика, сообщает ТАСС. Она утверждает, что подросток уехал вместе с некой спутницей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 126 УК («похищение заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц из корыстных побуждений»).

Искали двух подростков

В поисках пропавшего мальчика участвовали более 30 волонтеров, сообщили РИА Новости в региональном отряде «ЛизаАлерт».

Накануне в Красноярске стало известно о еще одном исчезновении ребенка — пропала 14-летняя девочка. РИА Новости со ссылкой на волонтеров и прокуратуру сообщает, что ее внешний вид совпадал с описанием человека, которого заметили рядом с пропавшим мальчиком перед исчезновением.

Однако в прокуратуре Красноярского края позднее уточнили, что знакомы подростки не были, а перед своим исчезновением девочка поругалась с мамой.

«Они не знакомы и не взаимосвязаны», — приводит агентство слова представителя прокуратуры.

Позднее стало известно, что пропавшую девочку нашли невредимой.