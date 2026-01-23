Охранников, обвиняемых в убийстве юноши в петербургском ТЦ, отправили за решетку

В Петербурге арестовали охранников, обвиняемых в убийстве юноши в ТЦ

В Петербурге избрали меру пресечения двум охранникам, обвиняемым в убийстве посетителя ТЦ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по городу.

Октябрьский районный суд избрал в отношении Мамрико Читанавы и Исмаила Гатиева меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты будут находиться под арестом до 21 марта. Мужчинам предъявлено обвинение по п.ж ч.2 ст.105 УК РФ.

Инцидент произошел на первом этаже торгового центра «Сити Молл». Охранники заподозрили молодого человека в краже и попытались уличить его в этом, однако юноша начал сопротивляться — после потасовки медики увезли его без пульса. Позже стало известно, что юноша попал в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

Ранее охранник, который сбежал после смерти человека в ТЦ Петербурга, улетел в Узбекистан.