Во Вьетнаме задержали россиян, подозреваемых в продаже наркотиков

Генконсул: Россияне задержаны во Вьетнаме по подозрению в торговле наркотиками

Несколько россиян задержаны полицией во вьетнамском курортном городе Нячанг, их подозревают в распространении наркотиков. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Хошимин Тимур Садыков

«О задержании нескольких россиян нам сообщила полиция Нячанга. По сообщению полицейских, у одного из задержанных граждан РФ были найдены 150 готовых к продаже доз различных наркотиков», — сообщил он.

Садыков добавил, что генконсульство держит ситуацию на контроле.

Недавно на Пхукете нашли россиян, которые организовали на курорте незаконную «клинику». Полицейские обратили внимание на троих организаторов бизнеса после жалобы. Выяснилось, что двое мужчин и одна женщина незаконно продавали туристам виды грибов, которые считаются наркотиками. Во время обысков в арендованном доме полицейские обнаружили 140 пакетов с грибами общим весом 10 кг.

До этого Таиланде силовики задержали 27-го россиянина за расклейку стикеров с QR-кодом сайта по продаже наркотиков.

