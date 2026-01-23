Politico: США и ЕС готовят план инвестиций в Украину на сумму до $800 млрд

Соединенные Штаты и Европейский союз разрабатывают масштабный план инвестиций в восстановление Украины на сумму до $800 миллиардов. Об этом сообщает издание Politico.

Стратегия рассчитана до 2040 года и включает 100-дневный оперативный план для запуска. В течение первых 10 лет на государственные и частные инвестиции планируется направить $500 миллиардов.

Еврокомиссия намерена выделить Киеву еще €100 миллиардов в рамках следующего семилетнего бюджета ЕС с 2028 года. План также предполагает ускоренное членство Украины в Евросоюзе.

При этом издание отмечает, что реализация стратегии полностью зависит от достижения прекращения огня и наличия гарантий безопасности, что пока не достигнуто.

Еще в начале января в Киеве надеялись, что подпишут с США в Давосе соглашение о привлечении $800 млрд инвестиций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что американский лидер Дональд Трамп на переговорах в Давосе обещал поддержать идею создания зоны свободной торговли между Евросоюзом и США.

Ранее Виктор Орбан высмеял Евросоюз из-за отношения к Украине кадром золотой кредитки.