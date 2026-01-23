Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

США и ЕС готовят план инвестиций в Украину на сумму до $800 млрд

Politico: США и ЕС готовят план инвестиций в Украину на сумму до $800 млрд
Gleb Garanich/Reuters

Соединенные Штаты и Европейский союз разрабатывают масштабный план инвестиций в восстановление Украины на сумму до $800 миллиардов. Об этом сообщает издание Politico.

Стратегия рассчитана до 2040 года и включает 100-дневный оперативный план для запуска. В течение первых 10 лет на государственные и частные инвестиции планируется направить $500 миллиардов.

Еврокомиссия намерена выделить Киеву еще €100 миллиардов в рамках следующего семилетнего бюджета ЕС с 2028 года. План также предполагает ускоренное членство Украины в Евросоюзе.

При этом издание отмечает, что реализация стратегии полностью зависит от достижения прекращения огня и наличия гарантий безопасности, что пока не достигнуто.

Еще в начале января в Киеве надеялись, что подпишут с США в Давосе соглашение о привлечении $800 млрд инвестиций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что американский лидер Дональд Трамп на переговорах в Давосе обещал поддержать идею создания зоны свободной торговли между Евросоюзом и США.

Ранее Виктор Орбан высмеял Евросоюз из-за отношения к Украине кадром золотой кредитки. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694543_rnd_7",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+