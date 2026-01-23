«Вопрос Донбасса ключевой». Что Россия, США и Украина обсуждают в Абу-Даби

23 января в Абу-Даби пройдет первая трехсторонняя встреча при участии делегаций России, Украины и США. Для Москвы принципиально важным вопросом, который будет поднят в ходе обсуждений, является вопрос территорий. Украина также подтвердила, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. О чем будут говорить в Абу-Даби и будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

После окончания ночных переговоров американской делегации с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби 23 января.

«Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. <...> В ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым», — сказал Ушаков.

Кроме того, по словам Ушакова, в Абу-Даби запланирована отдельная встреча руководителей двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам — Кирилла Дмитриева и Стивена Уиткоффа.

В ходе переговоров с американскими представителями Москва подчеркнула, что «без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», отметил помощник президента России.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что делегация РФ вылетела в ОАЭ утром, точное время начала переговоров определится по мере прибытия участников, и, при необходимости, переговоры состоятся в пятницу и в субботу. Он добавил, что Москва не будет раскрывать темы, которые планирует обсудить в Абу-Даби.

«Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются. Поэтому какая именно формула подразумевается под формулой Анкориджа — я вам говорить не могу и не буду. Считаем это нецелесообразным. Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Это является очень важным условием», — сказал Песков.

По данным корреспондента британского телеканала Sky News, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби уже начались.

В состав украинской группы, которая будет участвовать в переговорах в ОАЭ, вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

За несколько часов до начала встречи президент Украины Владимир Зеленский расширил состав делегации и включил в него замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого.

«Я расширил состав команды [на переговорах в Абу-Даби].... Попросил отправить Скибицкого, чтобы были военные представители разведки», — сказал Зеленский.

Переговоры в Абу-Даби станут первыми прямыми переговорами в трехстороннем формате с участием не только Украины и России, но и Соединенных Штатов. Последние прямые переговоры между российской и украинской делегацией состоялись в мае прошлого года в Стамбуле. Российскую делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — бывший на тот момент главой минобороны Рустем Умеров.

Что будут обсуждать?

Отвечая на вопросы журналистов перед началом встречи в ОАЭ, Зеленский заявил, что территориальный вопрос будет обсуждаться на первом заседании трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности.

«Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра», — сказал украинский лидер.

Вопрос территорий — ключевой для России на предстоящих переговорах, отметил в беседе с «Газетой.Ru» глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Основной вопрос, от которого будет отталкиваться российская сторона в переговорах, — это вопрос территорий. Если эта тема не будет решена, то и дальше говорить будет не о чем», — считает Джабаров.

Для украинской стороны важна тема гарантий безопасности, именно с этого Киев может начать переговоры, заявил «Газете.Ru» политолог Константин Блохин.

«Украинская сторона в рамках трехсторонней встречи будет говорить о необходимости гарантий безопасности, а также о вопросах, связанных с размещением военного контингента стран Запада на Украине. Возможно, в результате этих переговоров они свою позицию поменяют на какую-то компромиссную», — предположил Блохин.

Могут быть затронуты важные вопросы военно-технического и экономического характера. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, эксперт фонда «Валдай» Андрей Кортунов.

«Если судить по составу российской делегации, которая направляется в Эмираты, то можно предположить, что главной темой обсуждения будут военно-технические вопросы, связанные с деэскалацией конфликта. Не исключено, что будет поднят вопрос отказа от нанесения ударов по энергетической инфраструктуре сторон», — сказал политолог.

Он напомнил, что Россия уже вводила в одностороннем порядке подобный мораторий сроком на один месяц, который не был поддержан украинской стороной.

«Также известно, что отдельно пройдет встреча спецпосланника президента России Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Это означает, что будут обсуждены и вопросы экономического сотрудничества. В частности, это могут быть вопросы, связанные с обещанным миллиардом долларов для «Совета мира» Трампа, перспективами российского участия в постконфликтном восстановлении Украины и вообще территорий, затронутых конфликтом», — заключил Кортунов.

О возможности заключения энергетического перемирия на трехсторонних переговорах писала и газета Financial Times (FT). Со ссылкой на источники она сообщила, что с таким предложением могут выступить американская и украинская стороны.

Возможные итоги переговоров

Итоги предстоящей трехсторонней встречи в Абу-Даби будут зависеть от того, насколько Вашингтон готов надавить на Киев, заявил «Газете.Ru» чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

«В первую очередь посмотрим, насколько американцы смогут надавить на украинцев. От этого и будут зависеть перспективы. В любом случае Москве, Вашингтону и Киеву будет полезно обсудить ряд вопросов, связанных с безопасностью и решением украинского конфликта, ведь российская сторона никогда не уклонялась от диалога», — сказал посол.

По его словам, именно Украина и поддерживающие ее европейские страны ранее отказывались от реальных переговоров по обеспечению мира.

«Вопрос, к чему готов киевский режим сейчас и его европейские спонсоры. Вот об этом, собственно, речь идет, готовы ли они к началу реального урегулирования? Я думаю, в ближайшее время мы это увидим», — заключил Долгов.

Похожей точкой зрения с «Газетой.Ru» поделился и депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Он отметил, что трехсторонние переговоры будут успешными, если Киев пойдет на компромисс.

«Предстоящая встреча в Абу-Даби может стать важным этапом в разрешении украинского кризиса. Начало трехстороннего формата переговоров открывает возможность для содержательного обсуждения и поиска точек соприкосновения. Однако для успеха переговоров важна готовность Украины идти на компромиссы», — подчеркнул депутат.

По менее оптимистичным прогнозам, переговоры в ОАЭ могут зайти в тупик из-за позиции украинской стороны. Об этом «Газете.Ru» заявил сенатор Владимир Джабаров.

«Очевидно, что американцы искренне настроены на то, чтобы способствовать завершению военных действий между Россией и Украиной. Москва также всегда поддерживала любые переговоры. Однако у меня есть большие сомнения в том, что украинская сторона конструктивно настроена на встречу в Абу-Даби», — сказал он.

По его мнению, во время встречи Трампа с Зеленским на последнего было оказано большое давление, и он был вынужден согласиться на трехсторонний формат встречи.

«Мощное давление со стороны американцев и отсутствие необходимой поддержки вынудили Зеленского пойти на встречи в трехстороннем формате. Однако он будет делать все, чтобы переговоры либо зашли в тупик, либо затянулись на неопределенное время, либо были сорваны вообще», — считает Джабаров.

Он напомнил, что нечто подобное Россия наблюдала на переговорах в Стамбуле в 2022 году, поэтому к встречам в ОАЭ стоит относиться с осторожностью и всем возможным скептицизмом.