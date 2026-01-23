Размер шрифта
Политика

Трамп допустил большие территориальные уступки Киева. Военная операция, день 1430-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1430-й день
Александр Река/ТАСС

Средства ПВО за ночь сбили 12 беспилотников над российскими регионами. В Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с американской делегацией — они договорились продолжить контакты в трехстороннем формате с участием Киева. Американский лидер Дональд Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий, если ей не удастся заключить мирное соглашение с Россией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:02

Трамп сообщил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине в большей степени для Европы, чем для самого себя.

8:46

🔴 В результате атаки дронов в Пензе произошел пожар на нефтебазе, предварительно погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

8:31

Мирный саммит по Украине наверняка состоится в Будапеште, но пока сложно сказать, кто будет в нем участвовать и когда это может произойти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

8:17

Президент США Дональд Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании конфликта.

8:10

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 12 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Семь дроном уничтожили над Белгородской областью, два — над Воронежской, по одному — над Брянской, Пензенской и Астраханской.

8:05

Переговоры Владимира Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева.

Больше трех часов за закрытыми дверями Кремля. О чем договорились Россия и США после ночных переговоров?
8:01

Сегодня 1430-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
