Трамп допустил большие территориальные уступки Киева. Военная операция, день 1430-й

Трамп сообщил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине в большей степени для Европы, чем для самого себя.
🔴 В результате атаки дронов в Пензе произошел пожар на нефтебазе, предварительно погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
Мирный саммит по Украине наверняка состоится в Будапеште, но пока сложно сказать, кто будет в нем участвовать и когда это может произойти, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Президент США Дональд Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании конфликта.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 12 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Семь дроном уничтожили над Белгородской областью, два — над Воронежской, по одному — над Брянской, Пензенской и Астраханской.
Переговоры Владимира Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева.
Сегодня 1430-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.