Иностранным туристам в Турции не нужен цифровой код для заселения в отель

Иностранным туристам в Турции не требуется цифровой код (HES-код) для заселении в отель, это требование касается лишь турецких граждан и лиц с видом на жительство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Ассоциации туроператоров страны.

«К иностранным туристам, которые приезжают на отдых в нашу страну из-за границы, данное требование не относится», — уточнил источник.

Ранее глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в стране достигла второго пика.

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