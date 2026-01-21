Размер шрифта
СМИ назвали главное опасение Европы по поводу Гренландии

Bloomberg: лидеры ЕС могут отдать США Гренландию, чтобы угодить Белому дому
Marko Djurica/Reuters

Лидеры Евросоюза могут отдать Гренландию США, чтобы угодить Белому дому. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

«Европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию в очередной попытке задобрить Белый дом», — говорится в публикации.

21 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ходе пресс-конференции призвал местных жителей запастись едой. По его словам, хотя применение силы против острова маловероятно, «его нельзя исключать».

Нильсен уточнил, что правительство разрабатывает новые рекомендации для населения: жителям советуют иметь дома запас продуктов на пять дней. Кроме того, планируется создание рабочей группы из представителей местной власти, чтобы помочь населению подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни.

Гренландия является частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США.

5 января он сообщил о планах установить контроль над данной территорией, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.

