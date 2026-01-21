СМИ назвали главное опасение Европы по поводу Гренландии

Bloomberg: лидеры ЕС могут отдать США Гренландию, чтобы угодить Белому дому

Лидеры Евросоюза могут отдать Гренландию США, чтобы угодить Белому дому. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

«Европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию в очередной попытке задобрить Белый дом», — говорится в публикации.

21 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ходе пресс-конференции призвал местных жителей запастись едой. По его словам, хотя применение силы против острова маловероятно, «его нельзя исключать».

Нильсен уточнил, что правительство разрабатывает новые рекомендации для населения: жителям советуют иметь дома запас продуктов на пять дней. Кроме того, планируется создание рабочей группы из представителей местной власти, чтобы помочь населению подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни.

Гренландия является частью Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США.

5 января он сообщил о планах установить контроль над данной территорией, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.