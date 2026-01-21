Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Политика

В ЛДПР предложили ввести бесплатный проезд для всех студентов

Слуцкий призвал ввести бесплатный проезд для студентов на автобусах и электричках
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР выступила с инициативой о представлении студентам-очникам бесплатного проезда на общественном транспорте, за исключением такси и маршруток. Соответствующий законопроект будет направлен в Госдуму, сообщил «Газете.Ru» лидер партии Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что ЛДПР настаивает на расширении социальной поддержки студентов в сфере транспорта.

«Подготовлен законопроект о предоставлении студентам очной формы обучения права на бесплатный проезд на всех видах муниципального пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутных такси, а также в поездах пригородного сообщения. Этот законопроект готов к внесению в Государственную Думу и направлен на снижение ежедневной финансовой нагрузки на обучающихся», — заявил Слуцкий.

До этого Леонид Слуцкий направил в Минобрнауки России обращение, в рамках которого предложил переводить студентов, ставших отцами, на бесплатное обучение. Политик подчеркнул, что подобное решение является мерой поддержки молодых семей. Лидер партии также предложил предоставлять право на снижение размера стоимости обучения не менее чем на 50%, если обучающиеся на платной основе студенты стали родителями.

Ранее в Госдуме предложили освободить целевые стипендии студентов от НДФЛ.
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+