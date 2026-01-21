В ЛДПР предложили ввести бесплатный проезд для всех студентов

ЛДПР выступила с инициативой о представлении студентам-очникам бесплатного проезда на общественном транспорте, за исключением такси и маршруток. Соответствующий законопроект будет направлен в Госдуму, сообщил «Газете.Ru» лидер партии Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что ЛДПР настаивает на расширении социальной поддержки студентов в сфере транспорта.

«Подготовлен законопроект о предоставлении студентам очной формы обучения права на бесплатный проезд на всех видах муниципального пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутных такси, а также в поездах пригородного сообщения. Этот законопроект готов к внесению в Государственную Думу и направлен на снижение ежедневной финансовой нагрузки на обучающихся», — заявил Слуцкий.

До этого Леонид Слуцкий направил в Минобрнауки России обращение, в рамках которого предложил переводить студентов, ставших отцами, на бесплатное обучение. Политик подчеркнул, что подобное решение является мерой поддержки молодых семей. Лидер партии также предложил предоставлять право на снижение размера стоимости обучения не менее чем на 50%, если обучающиеся на платной основе студенты стали родителями.

Ранее в Госдуме предложили освободить целевые стипендии студентов от НДФЛ.