10 главных фильмов Дэвида Линча

Одному из величайших режиссеров мирового кино Дэвиду Линчу исполнилось бы 20 января 2026 года 80 лет. Он был не только кинематографистом, но и музыкантом, художником, дизайнером мебели, практиковал трансцендентальную медитацию, сам создал свой собственный сайт, где ежедневно давал прогноз погоды в Лос-Анджелесе… А еще – выдумал целую Вселенную, полную загадок, открытий, смешных шуток, пончиков и кофе.

Линч начинал как художник: кино он занялся, поскольку ему стало интересно «оживить» свои работы. Сначала, в конце 60-х, появились короткометражки, снятые на самую дешевую камеру, купленную с рук, — тогда Линч учился в Академии изящных искусств в Пенсильвании. А после того, как он с женой Пегги и трехлетней дочерью Дженнифер переехал в Лос-Анджелес и поступил в одну из местных киношкол, появилась идея первого полнометражного фильма — боди-хоррора «Голова-ластик».

Дэвид Линч снял не так уж много фильмов, но практически каждый из них вошел в историю мирового кино. Рассказываем о самых важных работах культового кинематографиста.