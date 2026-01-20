Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Фото

10 главных фильмов Дэвида Линча

"Жалеть — это удел слабых". Анастасии Волочковой — 50
«Я не девочка для битья». Ольге Бузовой — 40
«Красный — самый лучший цвет». Умер основатель модного дома Valentino
Духи, колдуны и отважные девочки: о ком снимает Хаяо Миядзаки

Одному из величайших режиссеров мирового кино Дэвиду Линчу исполнилось бы 20 января 2026 года 80 лет. Он был не только кинематографистом, но и музыкантом, художником, дизайнером мебели, практиковал трансцендентальную медитацию, сам создал свой собственный сайт, где ежедневно давал прогноз погоды в Лос-Анджелесе… А еще – выдумал целую Вселенную, полную загадок, открытий, смешных шуток, пончиков и кофе.

Линч начинал как художник: кино он занялся, поскольку ему стало интересно «оживить» свои работы. Сначала, в конце 60-х, появились короткометражки, снятые на самую дешевую камеру, купленную с рук, — тогда Линч учился в Академии изящных искусств в Пенсильвании. А после того, как он с женой Пегги и трехлетней дочерью Дженнифер переехал в Лос-Анджелес и поступил в одну из местных киношкол, появилась идея первого полнометражного фильма — боди-хоррора «Голова-ластик».

Дэвид Линч снял не так уж много фильмов, но практически каждый из них вошел в историю мирового кино. Рассказываем о самых важных работах культового кинематографиста.
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+