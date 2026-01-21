На Западе назвали причину унижения Трампом Макрона

Президент США Дональд Трамп хотел причинить боль французскому коллеге Эммануэлю Макрону, обнародовав приватное сообщение об организации в Париже встречи G7. Об этом пишет британская газета Guardian.

В статье говорится, что публикация послания французского президента была не просто «актом мести» или стремлением привлечь внимание.

Издание отмечает, что американский лидер использует СМИ как способ манипулирования и дестабилизации своих политических соперников путем доминирования в потоке информации и изменения общепринятых норм.

Трамп публично отказался от участия в предложенном французским коллегой Макроном саммите G7 с участием России и Украины. Это произошло после того, как глава Белого дома опубликовал скриншот личной переписки с президентом Франции. По мнению экспертов, таким образом Трамп решил унизить Макрона за отказ присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа.

Ранее Трамп напомнил, что Макрону недолго осталось быть президентом.