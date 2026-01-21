Медведев пробился в третий круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во третий круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open), одолев француза Кентена Алиса.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 2 минуты, завершилась со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2.

Медведев уступил в стартовом тай-брейке, выполнил 14 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти возможных.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во третьем круге Медведев сразится с представителем Венгрии Фабианом Марожаном.

11 января Медведев выиграл турнир серии ATP-250 в Брисбене, Австралия. В финале турнира представитель России обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:1).

Медведев расстался по ходу прошлого сезона с Жилем Серварой, с которым работал еще с юниорского тура и под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке еще в 2025 году выиграл первый за полтора года титул. Новый сезон россиянин начал с еще одного титула – в Брисбене в рамках турнира АТР 250.

Ранее сменившая гражданство Дарья Касаткина проиграла на старте Australian Open.