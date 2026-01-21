«ПСЖ» без Сафонова проиграл в матче Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от лиссабонского «Спортинга» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу португальской команды. Нападающий «Спортинга» Луис Суарес оформил дубль, забив на 74-й и 90-й минутах. Временное равенство на 79-й минуте установил полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.

Российский голкипер Матвей Сафонов пропустил игру из-за травмы руки.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

