Над Россией сбили 75 беспилотников. Военная операция, день 1428-й

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России 75 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

45 дронов сбили над Краснодарским краем, девять — над Орловской областью, семь — над акваторией Черного моря, по три — над Ростовской областью и Крымом, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями, по одному — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря.