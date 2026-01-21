Размер шрифта
Над Россией сбили 75 беспилотников. Военная операция, день 1428-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1428-й день
Эрик Романенко/ТАСС

Средства ПВО за ночь уничтожили 75 беспилотников над российскими регионами. На Кубани обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ, спровоцировав пожар, — его уже потушили. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что стремится к урегулированию украинского конфликта. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема Украины практически не обсуждается на форуме в Давосе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:43

В результате атак на Орловскую область причинен «незначительный ущерб» инфраструктуре ТЭК региона, сообщил губернатор Андрей Клычков. В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов Орла наблюдаются перебои в электро- и водоснабжении, последствия атак устраняются.

9:30

Отмена подписания в Давосе плана по восстановлению Украины на $800 млрд из-за разногласий США и ЕС по Гренландии вызывает опасения, что трансатлантический раскол может подорвать единство Запада вокруг Киева, пишет Financial Times.

9:18

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться места в графике американского лидера Дональда Трампа в Давосе для проведения двусторонней встречи, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских чиновников.

9:05

Американский президент Дональд Трамп отказался от участия в предложенном французским коллегой Эммануэлем Макроном саммите G7 с участием России и Украины. Это произошло после того, как глава Белого дома опубликовал скриншот личной переписки с президентом Франции. По словам экспертов, таким образом Трамп решил унизить Макрона за отказ присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа.

8:52

🔴 В Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА на многоквартирный дом 20 января ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

8:40

8:29

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема украинского урегулирования практически не обсуждается на форуме в Давосе.

8:23

У Владимира Зеленского нужно спросить, почему он не способен справиться с критической ситуацией в энергетическом секторе Киева, заявил в беседе с газетой Times депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

8:16

Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине.

8:11

🔴 Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе в региона. Начался пожар, его уже потушили.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России 75 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

45 дронов сбили над Краснодарским краем, девять — над Орловской областью, семь — над акваторией Черного моря, по три — над Ростовской областью и Крымом, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями, по одному — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря.

8:01

Сегодня 1428-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
