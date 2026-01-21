Над Россией сбили 75 беспилотников. Военная операция, день 1428-й

В результате атак на Орловскую область причинен «незначительный ущерб» инфраструктуре ТЭК региона, сообщил губернатор Андрей Клычков. В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов Орла наблюдаются перебои в электро- и водоснабжении, последствия атак устраняются.
Отмена подписания в Давосе плана по восстановлению Украины на $800 млрд из-за разногласий США и ЕС по Гренландии вызывает опасения, что трансатлантический раскол может подорвать единство Запада вокруг Киева, пишет Financial Times.
Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться места в графике американского лидера Дональда Трампа в Давосе для проведения двусторонней встречи, сообщает газета Politico со ссылкой на украинских чиновников.
Американский президент Дональд Трамп отказался от участия в предложенном французским коллегой Эммануэлем Макроном саммите G7 с участием России и Украины. Это произошло после того, как глава Белого дома опубликовал скриншот личной переписки с президентом Франции. По словам экспертов, таким образом Трамп решил унизить Макрона за отказ присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа.
🔴 В Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА на многоквартирный дом 20 января ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен пожаловалась, что тема украинского урегулирования практически не обсуждается на форуме в Давосе.
У Владимира Зеленского нужно спросить, почему он не способен справиться с критической ситуацией в энергетическом секторе Киева, заявил в беседе с газетой Times депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине.
🔴 Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе в региона. Начался пожар, его уже потушили.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами России 75 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
45 дронов сбили над Краснодарским краем, девять — над Орловской областью, семь — над акваторией Черного моря, по три — над Ростовской областью и Крымом, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями, по одному — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря.
