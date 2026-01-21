Размер шрифта
За ночь силы ПВО сбили десятки беспилотников ВСУ над регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над Россией
Inna Varenytsia/Reuters

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 75 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны работали с 23:00 мск 20 января до 07:00 мск 21 января. За это время, по данным министерства, было сбито 45 дронов над территорией Краснодарского края и девять — над Орловской областью.

Еще по три беспилотника уничтожили над Ростовской областью и Республикой Крым. По два аппарата сбили над Астраханской, Брянской и Курской областями. Один дрон перехватили над Воронежской областью.

Кроме того, семь беспилотников, по информации ведомства, уничтожили над акваторией Черного моря и еще один — над Азовским морем.

Этой ночью беспилотник атаковал Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея. В результате инцидента пострадали восемь человек, в том числе ребенок. Семерых из них госпитализировали. Глава республики Мурат Кумпилов заявил, что их жизням ничто не угрожает.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

