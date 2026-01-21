В США заявили о выгоде для России от раскола в НАТО

Россия аплодирует растущему расколу между странами — членами НАТО в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Автор статьи отмечает, что президент России Владимир Путин почти два десятилетия «стремился подорвать НАТО».

Теперь, когда президент США Дональд Трамп пытается установить контроль над Гренландией, Москва «ликует», наблюдая за спорами вокруг острова со стороны, говорится в публикации.

17 января президент США Дональд Трамп пообещал ввести с 1 февраля пошлины в размере 10% против Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции, которые перебросили силы в Гренландию. Планируется, что с 1 июня пошлины вырастут до 25% и действовать они будут до тех пор, пока соглашение о покупке острова не будет достигнуто.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

В марте прошлого года Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее премьер Дании раскрыла, чем обернется раскол Европы.