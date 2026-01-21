Размер шрифта
Стало известно количество встреч Трампа на форуме в Давосе

РИА: Трамп проведет пять встреч на форуме в Давосе
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп проведет на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе по меньшей мере пять встреч, а также выступит перед участниками форума с речью. Об этом сообщает РИА Новости.

20 января в Давос прилетел специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Предположительно, он проведет переговоры со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером.

Мнения российских экспертов о предстоящих встречах в Давосе разделились. В частности, американист Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в этом году ВЭФ может стать «очень знаковым моментом в переговорном процессе по Украине». Другие специалисты считают, что мероприятия в Швейцарии нужны для очередного затягивания переговорного процесса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходит с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

Ранее самолет Трампа из-за неисправности вернулся обратно в США после вылета в Давос.

