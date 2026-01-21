Размер шрифта
В украинском городе произошли взрывы

Глава военной администрации заявил о взрывах в Одессе
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«В городе громко», — написал чиновник.

Накануне глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Одессе была зафиксирована атака на один из энергетических объектов города.

Издание «Страна.ua» писало, что в Одессе после ночных взрывов произошло частичное отключение света, воды и отопления. В регионе была объявлена воздушная тревога.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Он заявил, что на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции, а проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях — по словам министра, в своем кабинете он сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов топлива — бензина и дизеля — стране хватит всего на 20 дней.

Ранее Зеленский рассказал об ударах по Украине.

