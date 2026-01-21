Размер шрифта
В Антарктиде российские альпинисты шесть дней не могут спуститься с вулкана из-за непогоды

Shot: в Антарктиде альпинисты из РФ застряли на вулкане Сидли
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Российские туристы застряли на вулкане в Антарктиде из-за непогоды. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, речь идет о потухшем вулкане Сидли, высота которого составляет 4285 метров. Температура там может опускаться до -42 градусов.

Группа из 12 альпинистов решила взойти на Сидли, но остановилась на 1500 метрах, так как на месте они попали во вьюгу.

«Альпинисты не могут никуда продвинуться уже шестой день», – сообщается в публикации.

До этого несколько путешественников отправились в горы Казахстана, но спустя два дня перестали выходить на связь. После этого организовали поиски, в которых принимали участие 80 человек, для мероприятий задействовали вертолет. Ситуация осложнялась погодными условиями, в том числе и лавинной опасностью.

В результате пострадавших обнаружили около пика Локомотив, но спасти их не смогли.

Ранее врач объяснил, почему возникает тяга к экстремальным развлечениям.

