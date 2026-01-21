Собчак и селебрити отдыхали в Куршевеле за 30 млн рублей

«База»: Rendez-Vous отметила 25-летие со звездами за 30 млн при урезании зарплат

Российская обувная сеть Rendez‑Vous устроила VIP‑праздник в Куршевеле, потратив не менее 30 млн рублей — несмотря на то, что компания на данный момент урезает зарплаты и сокращает расходы своим сотрудникам. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

В начале 2026 года Rendez‑Vous отметила 25‑летний юбилей: она доставила частным джетом во Францию таких звезд, как Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Лена Перминова, стилист Александр Рогов, актриса Лиза Базыкина, блогер Ксения Шипилова и администраторы телеграм‑каналов. Всего на празднике было 14 гостей и около 10 сотрудников компании.

Четырехдневный пресс‑тур проходил в горном отеле Le Strato, где стоимость четырехдневного номера стартует от 8 тыс. 600 евро. Гостей кормили устрицами, прошутто и хамоном, а также угощали элитным алкоголем. Один из ужинов, заявляет «База», обошелся более чем в 1 млн рублей. Во время приема пищи для гостей выступила французская певица Патрисия Каас.

Катание на горных лыжах и сноубордах, которое обошлось примерно в 1,5 млн рублей. Оно сопровождалось полетами на частных вертолетах и фотосессией от модного фотографа Дениса Шумова.

