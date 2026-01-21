Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

Собчак и селебрити отдыхали в Куршевеле за 30 млн рублей

«База»: Rendez-Vous отметила 25-летие со звездами за 30 млн при урезании зарплат
Telegram-канал СОБЧАК

Российская обувная сеть Rendez‑Vous устроила VIP‑праздник в Куршевеле, потратив не менее 30 млн рублей — несмотря на то, что компания на данный момент урезает зарплаты и сокращает расходы своим сотрудникам. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

В начале 2026 года Rendez‑Vous отметила 25‑летний юбилей: она доставила частным джетом во Францию таких звезд, как Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Лена Перминова, стилист Александр Рогов, актриса Лиза Базыкина, блогер Ксения Шипилова и администраторы телеграм‑каналов. Всего на празднике было 14 гостей и около 10 сотрудников компании.

Четырехдневный пресс‑тур проходил в горном отеле Le Strato, где стоимость четырехдневного номера стартует от 8 тыс. 600 евро. Гостей кормили устрицами, прошутто и хамоном, а также угощали элитным алкоголем. Один из ужинов, заявляет «База», обошелся более чем в 1 млн рублей. Во время приема пищи для гостей выступила французская певица Патрисия Каас.

Катание на горных лыжах и сноубордах, которое обошлось примерно в 1,5 млн рублей. Оно сопровождалось полетами на частных вертолетах и фотосессией от модного фотографа Дениса Шумова.

Ранее стало известно, что комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) ответил на обвинения в бегстве из России. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670591_rnd_7",
    "video_id": "record::3dabce4d-b9f5-4329-81d0-820d709e7d74"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+