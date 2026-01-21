Актриса, интеллектуалка и лучница. Джине Дэвис — 70

Американской актрисе и фотомодели Джине Дэвис 21 января исполнилось 70 лет. Она родилась в городе Уэреме (штат Массачусетс). В детские годы научилась играть на фортепиано, флейте и органе и в совершенстве овладела шведским языком.

После обучения актерскому мастерству в Бостонском университете Дэвис начала строить карьеру фотомодели. Однако в 1982-м ее пригласили на роль в фильме «Тутси», который получил финансовый успех и признание критиков. Впоследствии актриса сыграла в фильмах «Муха» (1986), «Битлджус» (1988), «Турист поневоле» (1988). «Тельма и Луиза» (1991), «Их собственная лига» (1992) и многих других. Ее фильмография насчитает более 50 ролей.

В 1989-м Дэвис получила премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана за роль в картине «Турист поневоле». В 2020-м она стала обладателем специальной награды от Американской киноакадемии («Оскар») — Гуманитарной премии имени Джина Хершолта. Также актриса выиграла «Золотой глобус» за роль главы Белого дома в сериале «Женщина-президент» (2005–2006).

Дэвис — профессиональная лучница: в 1999-м она участвовала в полуфинале отбора в олимпийскую сборную США по стрельбе из лука, однако заняла 24-е место и не попала в команду.

Также актриса является членом «Менса» — общества людей с высоким уровнем интеллекта, ее IQ составляет около 140 баллов.

Дэвис была замужем четыре раза. В 1981–1984-х она состояла в браке с ресторатором Ричардом Эммоло, в 1987–1991-х — с актером Джеффом Голдблюмом, а в 1993–1998-х — с кинорежиссером Ренни Харлином. В 2001-м вышла замуж за пластического хирурга Резу Джаррахи, в браке родились дочь и сыновья-близнецы. В 2021-м пара развелась.

Фотографии из жизни актрисы — в галерее «Газеты.Ru».