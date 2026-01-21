Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

Юрист раскрыл причину затягивания выселения Долиной из квартиры

Юрист Соловьев: Долина затянула с выселением из квартиры ради снижения стоимости
РИА Новости

Певица Лариса Долина затянула с выселением из квартиры в том числе потому, что ей было трудно смириться с потерей недвижимости. Об этом сообщил юрист Иван Соловьев в беседе с aif.ru.

Соловьев уточнил также, что Долина использовала все законные способы отсрочки передачи ключей. Он не исключил, что знаменитость хотела ухудшить репутацию квартиры, снизив ее стоимость — в том числе из-за неприязни к новой владелице Полине Лурье.

19 января состоялось принудительное выселение жительницы города Долиной из принадлежащей ей ранее квартиры. Согласно судебному решению, она должна была покинуть жилое помещение до 30 декабря, однако не выполнила требование в установленный срок.

В назначенный день к Долиной прибыли судебные приставы, после чего процедура выселения была завершена. В тот же день новый владелец квартиры — Лурье — получила ключи от жилья.

Долина оказалась в центре громкого скандала после продажи своей квартиры в Хамовниках Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Артистка утверждала, что стала жертвой мошенничества, и подала иск в суд. Суд вынес решение в пользу Долиной и постановил вернуть жилье, однако при этом не обязал покупательницу выплатить деньги — в результате Лурье осталась без квартиры и без средств. Позже Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд, который отменил предыдущие судебные решения и восстановил ее права как покупательницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее директор Долиной Пудовкин предупредил хейтеров певицы о бумеранге и карме. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27670441_rnd_0",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+