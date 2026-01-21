Юрист раскрыл причину затягивания выселения Долиной из квартиры

Певица Лариса Долина затянула с выселением из квартиры в том числе потому, что ей было трудно смириться с потерей недвижимости. Об этом сообщил юрист Иван Соловьев в беседе с aif.ru.

Соловьев уточнил также, что Долина использовала все законные способы отсрочки передачи ключей. Он не исключил, что знаменитость хотела ухудшить репутацию квартиры, снизив ее стоимость — в том числе из-за неприязни к новой владелице Полине Лурье.

19 января состоялось принудительное выселение жительницы города Долиной из принадлежащей ей ранее квартиры. Согласно судебному решению, она должна была покинуть жилое помещение до 30 декабря, однако не выполнила требование в установленный срок.

В назначенный день к Долиной прибыли судебные приставы, после чего процедура выселения была завершена. В тот же день новый владелец квартиры — Лурье — получила ключи от жилья.

Долина оказалась в центре громкого скандала после продажи своей квартиры в Хамовниках Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Артистка утверждала, что стала жертвой мошенничества, и подала иск в суд. Суд вынес решение в пользу Долиной и постановил вернуть жилье, однако при этом не обязал покупательницу выплатить деньги — в результате Лурье осталась без квартиры и без средств. Позже Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд, который отменил предыдущие судебные решения и восстановил ее права как покупательницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее директор Долиной Пудовкин предупредил хейтеров певицы о бумеранге и карме.