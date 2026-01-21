Размер шрифта
Пожар охватил крупный ангар в Ленобласти

МЧС: в Ленинградской области загорелся ангар площадью 1 тыс. кв. м 
В Тосненском районе Ленинградской области произошел пожар в ангаре площадью 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, возгорание зафиксировали по адресу: город Тельмана, улица Краснодарская, дом 3А. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит одноэтажный металлический ангар.

Поначалу площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. Позже возгорание локализован на площади 1700 «квадратов». Для ликвидации привлекли 60 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.

До этого в Подмосковье загорелся склад в промзоне. Изначально пожар в городе Протвино распространился на 700 «квадратах», однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 5 тыс. кв. м. На складе обрушилась кровля. Сначала возгорание тушили 30 пожарных и 15 единиц техники, сейчас там находятся 55 человек и 17 единиц техники.

На днях в квартире пятиэтажного дома в Чите произошел пожар из-за аккумулятора электровелосипеда. Причиной возгорания стал аварийный режим работы его аккумуляторной батареи. Она заряжалась в коридоре квартиры. Пожар потушили на площади 40 кв. м.

Ранее на Кубани из-за обломков БПЛА произошел пожар на территории НПЗ.
 
