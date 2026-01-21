Стало известно, в каком возрасте россияне задумываются о пенсии

Более 60% опрошенных россиян задумываются о пенсии в 40 лет

Подавляющее большинство опрошенных россиян (61%) задумывается о пенсии и ее размере по достижении 40 лет. Таковы результаты опроса, проведенного Rodin.Capital (есть у «Газеты.Ru»). Каждый десятый респондент хотел бы тратить на пенсии более 70 тыс. рублей в месяц.

Еще 20% активно решают вопрос за 5-10 лет до достижения пенсионного возраста. 8% опрошенных в принципе не волнует эта проблема, а 11% решают вопрос заблаговременно — сразу после начала получения стабильного дохода.

70% опрошенных считают, что при выходе на пенсию желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни. Около 10% считают, что прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно. Оставшиеся 20% надеются на детей и внуков, которые будут оказывать финансовую поддержку.

При этом у каждого второго, кто делает отчисления, ежемесячная сумма накоплений составляет порядка 7-10% от зарплаты и варьируется в пределах 5-10 тыс. рублей. Интересно, что сумма прямо пропорционально увеличивается вместе с сокращением срока до выхода на пенсию.

60% не уверены в том, что государственная пенсия позволит поддерживать комфортный уровень жизни. 45% не собираются менять привычный образ жизни и хотят иметь возможность ездить отдыхать, свободно покупать товары, ходить в театры и рестораны, а также позволить себе платную медицину. 5% не хотят обременять детей и внуков дополнительной финансовой нагрузкой.

Средние ежемесячные траты на пенсии 45% респондентов оценили в 40-50 тыс. рублей, 30% назвали диапазон от 50 до 70 тыс. рублей, 15% — 20-40 тыс. рублей. Еще 10% хотели бы тратить более 70 тыс. рублей в месяц.

В качестве инструмента накопления подавляющее большинство (80%) выбирают традиционные банковские вклады. Еще 10% покупают недвижимость в качестве инвестиции, 6% выходят на фондовый рынок и лишь 4% выбирают НПФ.

В опросе приняли участие 4145 человек в возрасте от 25 до 65 лет, имеющих доход и проживающих в 51 регионе России.

